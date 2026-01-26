Dolj: Peste 130 de sancțiuni și 14 șoferi periculoși scoși din trafic

În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri doljeni au continuat acțiunile pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, folosind aparate radar, alcooltest și drugtest.

Rezultatele controalelor: sancțiuni și măsuri aplicate

În urma activităților, peste 130 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, valoarea totală ridicându-se la aproximativ 60.000 de lei.

De asemenea, 14 conducători auto, reprezentați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, au fost scoși din circulație, dreptul lor de a conduce fiind suspendat pentru o perioadă de timp, conform legii.

Totodată, un autoturism care nu prezenta siguranță în trafic a fost oprit, iar certificatul de înmatriculare a fost retras până la remedierea problemelor constatate. În paralel, polițiștii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier.

Exemple de abateri constatate

Viteză excesivă:

Un bărbat de 53 de ani, din Caracal, a fost surprins de radar conducând cu 123 km/h pe DN 6, în afara localității Leu, pe un sector cu limită de 70 km/h. Acesta a fost sancționat contravențional, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat 90 de zile.

Controale pentru siguranța traficului și prevenirea accidentelor

Conducere sub influența alcoolului:

În noaptea precedentă, un bărbat de 30 de ani, din Breasta, sat Roșieni, a fost oprit pe strada Brazda lui Novac, Craiova. Aparatul alcooltest a indicat 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca măsurile legale să fie dispuse de IML.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii rutieri rămân prezenți în teren pentru siguranța traficului. Șoferilor li se recomandă să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor pentru a preveni accidentele și sancțiunile legale.

