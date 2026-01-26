Cod portocaliu și galben de precipitații și viscol în mai multe județe din România

Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu și galben pentru intervalul 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00. Fenomenele vizate includ precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol, afectând județele:

Mehedinți,

Gorj,

Vâlcea,

Argeș,

Dâmbovița,

Prahova,

zone din Banat, Oltenia, Muntenia și zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea, potrivit ANM.

Cod portocaliu – fenomene severe la altitudini mari

În zonele deluroase și montane, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie și lapoviță, cu acumulări de 60–80 l/mp, favorizând topirea stratului de zăpadă.

La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile, cu un strat nou de zăpadă de 30–40 cm, iar vântul va avea rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 50 m.

Cod galben – precipitații însemnate cantitativ

În sudul Banatului, nordul Olteniei și Munteniei, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, iar în zonele montane din Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea, vor fi mixte, favorizând topirea zăpezii.

Se vor acumula 30–40 l/mp, iar izolat cantitățile vor depăși 50 l/mp. Temporar, precipitații slabe cantitativ vor apărea și în restul teritoriului, sub formă de ploaie sau mixte în zonele montane. Pe arii restrânse, vântul va atinge viteze de 40–45 km/h.

Recomandări pentru populație

Evitați deplasările în zonele afectate de viscol și zăpadă puternică.

Verificați starea drumurilor înainte de a porni la drum.

Dacă circulați, adaptați viteza la condițiile meteo și păstrați distanța de siguranță.

În zonele de munte, fiți pregătiți pentru reducerea vizibilității și condiții de drum alunecos.

