Proteste violente în SUA după ce un alt bărbat a fost împușcat mortal de agenți federali ICE

Moartea unui bărbat de 37 de ani, împușcat de agenți federali de imigrație, a declanșat proteste violente în Minneapolis. Sute de persoane au ieșit în stradă pentru a condamna intervenția autorităților.

Demonstrațiile au continuat pe parcursul nopții, iar situația a degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni desfășurate de agenți ICE.

Potrivit autorităților federale, unul dintre agenți a deschis focul în legitimă apărare, susținând că bărbatul reprezenta o amenințare. Versiunea oficială este însă contestată de martori și de apropiați ai victimei, care afirmă că acesta nu era înarmat în momentul intervenției.

Zone din centrul orașului au fost blocate de protestatari

La scurt timp după incident, zone din centrul orașului au fost blocate de protestatari. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și dispozitive de dispersare a mulțimii, după ce au fost raportate acte de vandalism și incendieri. Mai multe persoane au fost reținute.

În contextul escaladării violențelor, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a solicitat sprijinul Gărzii Naționale pentru a ajuta autoritățile locale să restabilească ordinea publică.

Cine este bărbatul împuşcat de autorităţi

Victima vânătorilor de imigranţi este Alex Jeffrey Pretti, american, rezident în Minneapolis şi de meserie asistent medical la secţia de terapie intensivă. Un om cu sufletul mare, aşa cum îl descriu cei apropiaţi.

Aseară, zeci de oameni s-au adunat la locul tragediei să-i aducă un ultim omagiu. Imediat după incident, străzile din Minneapolis s-au transformat într-un câmp de luptă. Furioşi, oamenii nu au mai ţinut cont de nimic şi s-au luptat cu forţele de ordine.

Noul incident armat vine la mai puţin de trei săptămâni după ce o femeie a fost împuşcată mortal, tot în Minneapolis, de un agent ICE.

