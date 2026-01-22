1.8 C
Craiova
joi, 22 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentVandalism la o biserică din Târgu Jiu: geamuri sparte în timpul nopții

Vandalism la o biserică din Târgu Jiu: geamuri sparte în timpul nopții

De Mariana BUTNARIU
Poliția a deschis dosar penal pentru distrugerea unor de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena
Poliția a deschis dosar penal pentru distrugerea unor de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, azi dimineață, prin apel 112, despre acte de vandalism asupra unei biserici din municipiu.

Sesizarea a fost făcută de o femeie de 54 de ani, îngrijitoare a lăcașului de cult, care a anunțat că a găsit geamurile sparte.

Distrugeri produse în cursul nopții

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă a Poliției Municipiului Târgu Jiu, care a stabilit că, în noaptea de 21 spre 22 ianuarie, persoane necunoscute au distrus, prin spargere cu un obiect dur, geamurile duble de pe partea dreaptă-laterală ale Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cercetările sunt continuate pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Citește și: Două infracțiuni rutiere, depistate în Olt: șofer beat la Piatra-Olt și tânăr fără permis la Caracal

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA