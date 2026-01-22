Vandalism la o biserică din Târgu Jiu: geamuri sparte în timpul nopții

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, azi dimineață, prin apel 112, despre acte de vandalism asupra unei biserici din municipiu.

Sesizarea a fost făcută de o femeie de 54 de ani, îngrijitoare a lăcașului de cult, care a anunțat că a găsit geamurile sparte.

Distrugeri produse în cursul nopții

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă a Poliției Municipiului Târgu Jiu, care a stabilit că, în noaptea de 21 spre 22 ianuarie, persoane necunoscute au distrus, prin spargere cu un obiect dur, geamurile duble de pe partea dreaptă-laterală ale Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cercetările sunt continuate pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

