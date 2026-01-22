Două infracțiuni rutiere, depistate în Olt: șofer beat la Piatra-Olt și tânăr fără permis la Caracal

Polițiștii din județul Olt au intervenit, aseară, în două cazuri distincte de încălcare gravă a legislației rutiere, pe raza localităților Piatra-Olt și Caracal.

Șofer din Slatina, prins băut la volan în Piatra-Olt

În jurul orei 19:50, polițiștii din Piatra-Olt au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Traian.

Autovehiculul era condus de un bărbat de 49 de ani, din Slatina, care emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei. Cercetările continuă.

Tânăr de 24 de ani, depistat fără permis la Caracal

Tot aseară, în jurul orei 22:40, polițiștii din Caracal au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Vornicul Ureche, din municipiul Caracal.

La volan se afla un tânăr de 24 de ani, din comuna Fărcașele. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

