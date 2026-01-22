(VIDEO) 73 de percheziții într-un dosar de stabilire fictivă a domiciliilor și obținere ilegală de acte românești

Polițiștii de frontieră au pus în executare 73 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar ce vizează destructurarea unei rețele implicate în obținerea ilegală de documente de identitate românești, prin stabilirea fictivă a domiciliilor.

Acțiunea a avut loc azi, în județul Botoșani, fiind coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Rețea cu funcționari publici și intermediari

Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi acționat cu sprijinul unor funcționari publici din:

două servicii de evidență a populației

două primării

Aceștia ar fi facilitat obținerea de acte de identitate neconforme cu realitatea pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

Contracte de închiriere false și domicilii fictive

1 de 7

Anchetatorii au stabilit că, la adresele vizate de percheziții, au fost stabilite domicilii fictive prin intermediul unor contracte de închiriere false sau falsificate.

Documentele ar fi fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, fiind încheiate aparent între aceștia și o persoană juridică cu sediul în județul Botoșani, fără consimțământul real al proprietarilor imobilelor.

Certificate de cetățenie false, folosite pentru obținerea actelor

Pentru a obține cărți de identitate românești, beneficiarii ar fi folosit inclusiv certificate de cetățenie false sau falsificate, presupus eliberate de consulate ale României din diferite state.

96 de suspecți citați. Verificate peste 100 de adrese

Concomitent, pe raza județului Botoșani, polițiștii de frontieră verifică 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetățeni originari din spațiul ex-sovietic, pentru a stabili dacă aceștia locuiesc efectiv la adresele declarate.

În cadrul acestei acțiuni, vor fi înmanate citații pentru audiere unui număr de 96 de suspecți.

Dosar cu zeci de infracțiuni și aproape 100 de suspecți

În același dosar, la data de 20 noiembrie 2024, au fost efectuate 90 de percheziții în județele Botoșani, Suceava și în București.

În urma probatoriului administrat, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de 94 de suspecți, pentru infracțiuni precum:

luare și dare de mită

trafic și cumpărare de influență

fals informatic

fals material în înscrisuri oficiale

uz de fals

fals în înscrisuri sub semnătură privată

Cercetările sunt în desfășurare.

Citește și: (VIDEO) Trei bărbați, reținuți după o agresiune pe terasa unei stații peco din Craiova