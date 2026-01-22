(VIDEO) Trei bărbați, reținuți după o agresiune pe terasa unei stații peco din Craiova

Polițiștii din cadrul Secția 4 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, trei bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 37 de ani, după o agresiune pe terasa unei stații peco din municipiu.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 14 ianuarie, în jurul orei 18:59, pe strada Aleea 4 Șimnic, pe terasa unei stații peco.

Un bărbat de 48 de ani, din Craiova, a sesizat poliția, reclamând că ar fi fost agresat fizic de patru persoane pe care le cunoștea din vedere. Ulterior, acesta a constatat și lipsa unei brățări pe care o purta la mâna stângă.

Inițial, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru tâlhărie calificată.

Ancheta a schimbat încadrarea faptelor

În urma cercetărilor desfășurate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan.

Potrivit anchetatorilor, cei trei bărbați reținuți l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 48 de ani, fără ca acestuia să îi fie sustrase bunuri sau valori. De asemenea, prin acțiunile lor, a fost tulburată ordinea și liniștea publică.

Cei trei suspecți, prezentați procurorilor

Ieri, polițiștii Secției 4 Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor trei bărbați implicați.

Aceștia urmează să fie prezentați, astăzi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

