Acțiune amplă pentru siguranța elevilor, desfășurată de polițiști și jandarmi în Râmnicu Vâlcea

Ieri, în intervalul 10:00–13:00, polițiștii din Biroului Siguranță Școlară Vâlcea, împreună cu jandarmi vâlceni, au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru creșterea gradului de siguranță în zona unităților de învățământ din Râmnicu Vâlcea.

Activitățile au avut loc în zona Școala Gimnazială Gheorghe Duca și a Școala Gimnazială nr. 13, având ca obiective:

prevenirea delincvenței juvenile,

combaterea consumului de substanțe interzise,

prevenirea faptelor de violență în mediul școlar.

Instruiri și controale la unități comerciale și pază

În cadrul acțiunii:

au fost realizate 6 instruiri cu reprezentanți ai unităților comerciale, privind respectarea Legii nr. 61/1991 și Legii nr. 349/2002, cu accent pe interdicția vânzării de tutun, alcool și energizante către minori,

au fost efectuate 2 controale conform Legii nr. 333/2003 și H.G. nr. 301/2012, fiind instruit personalul de pază.

Activități preventive cu elevii și cadrele didactice

De asemenea, polițiștii și jandarmii au desfășurat:

activități de patrulare în zona adiacentă școlilor,

6 activități preventive, la care au participat aproximativ 150 de elevi și cadre didactice.

Cu această ocazie, nu au fost identificați elevi care să absenteze de la cursuri.

Teme discutate la clasă

În cadrul întâlnirilor cu elevii au fost abordate subiecte precum:

prevenirea traficului și consumului de droguri,

prevenirea violenței, bullying-ului și cyberbullying-ului,

gestionarea situațiilor conflictuale,

modalitățile de sesizare a faptelor negative din mediul școlar.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au transmis că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, pentru asigurarea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ din județ.

