Tânără din Dolj, dată dispărută: familia nu mai are nicio veste din decembrie 2025

Știri de ultima orăActualitateTânără din Dolj, dată dispărută: familia nu mai are nicio veste din decembrie 2025

De Mariana BUTNARIU
Poliția solicită sprijinul populației pentru găsirea unei femei de 28 de ani
Polițiștii din Daneți au fost sesizați, seara trecută, de o femeie din comuna Celaru, cu privire la dispariția fiicei sale.

Este vorba despre DOBRE IULIANA DANIELA, de 28 de ani, despre care familia știe că locuia în Italia, dar care nu mai răspunde la telefon din luna decembrie 2025. În prezent nu se cunoaște locul unde se află.

Semnalmentele persoanei dispărute

  • înălțime: 1,55 m
  • greutate: aproximativ 50 kg
  • păr: negru
  • ochi: albaștri
  • fața: ovală

Apel al poliției către populație

Polițiștii fac apel la toate persoanele care pot oferi informații utile cu privire la această persoană să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Orice detaliu poate fi important pentru găsirea tinerei.

