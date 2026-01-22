Tânără din Dolj, dată dispărută: familia nu mai are nicio veste din decembrie 2025

Polițiștii din Daneți au fost sesizați, seara trecută, de o femeie din comuna Celaru, cu privire la dispariția fiicei sale.

Este vorba despre DOBRE IULIANA DANIELA, de 28 de ani, despre care familia știe că locuia în Italia, dar care nu mai răspunde la telefon din luna decembrie 2025. În prezent nu se cunoaște locul unde se află.

Semnalmentele persoanei dispărute

înălțime: 1,55 m

greutate: aproximativ 50 kg

păr: negru

ochi: albaștri

fața: ovală

Apel al poliției către populație

Polițiștii fac apel la toate persoanele care pot oferi informații utile cu privire la această persoană să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Orice detaliu poate fi important pentru găsirea tinerei.ce detaliu poate fi important pentru găsirea tinerei.

