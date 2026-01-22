(VIDEO) Bărbat reținut la Craiova, acuzat de lipsire de libertate după un incident într-o mașină de ride-sharing

Polițiștii din cadrul Secția 3 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 39 de ani, din Craiova, bănuit de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate.

Incidentul ar fi avut loc în data de 6 ianuarie, când polițiștii au fost sesizați de o tânără de 23 de ani, din comuna Băbiciu, care a reclamat comportamentul șoferului unui autoturism de ride-sharing în care se deplasa.

Potrivit declarațiilor acesteia, bărbatul – pe care nu îl cunoștea – i-ar fi făcut avansuri sexuale în timpul cursei.

Șoferul ar fi deviat traseul într-o zonă slab iluminată

La un moment dat, conducătorul auto s-ar fi abătut de la traseul inițial, intrând într-o zonă slab iluminată, unde ar fi încercat să se urce pe bancheta din spate a autoturismului.

Speriată, tânăra a fugit din mașină, fiind urmărită și imobilizată de bărbat. Aceasta a reușit însă să scape și să alerteze imediat poliția.

Șoferul, identificat și condus la audieri

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat conducătorul auto, un bărbat de 39 de ani din Craiova, care a fost condus la audieri.

Sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Dolj . Astăzi, urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt în desfășurare.

