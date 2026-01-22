(VIDEO) Doi bărbați, reținuți pentru furt de trotinete electrice la Târgu Jiu

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu au identificat doi bărbați bănuiți de comiterea unor furturi de trotinete electrice. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 19 și 25 de ani, din Craiova și Târgu Jiu. Cei doi au fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Trotinetă furată din fața unui magazin

Primul caz a fost semnalat la data de 31 decembrie 2025. Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de o femeie din Bumbești-Jiu.

Aceasta a reclamat faptul că persoane necunoscute ar fi sustras o trotinetă electrică lăsată nesupravegheată de fiul său, în fața unei societăți comerciale de pe strada Victoriei din localitate.

Al doilea furt: trotinetă sustrasă din uscătoria unui bloc

Un al doilea furt a fost reclamat la data de 18 ianuarie, de către un bărbat de 60 de ani din Târgu Jiu.

Potrivit acestuia, în noaptea de 17 spre 18 ianuarie, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin folosirea de chei potrivite, în uscătoria unui bloc de pe strada Nicolae Titulescu, de unde ar fi sustras o trotinetă electrică. În ambele cauze, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și furt calificat, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale a suspecților.

