Dolj: Cetățean minor depistat în trafic cu permis de conducere fals

Polițiștii de frontieră din Bechet au depistat, în trafic, un cetățean român care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere, prezentând un permis de conducere fals.

Incidentul a avut loc în noaptea de 19 ianuarie , în jurul orei 23:45, pe DN 55A, pe raza localității Nedeia, județul Dolj, în timpul unei misiuni de supraveghere desfășurate de polițiștii de frontieră. Autoturismul, înmatriculat în Austria, a fost oprit pentru verificări de rutină.

La legitimare, conducătorul auto a prezentat un document aparent eliberat de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care conținea înscrisurile unui permis de conducere internațional. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului și la identitatea persoanei, polițiștii de frontieră au dispus conducerea acesteia la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet pentru verificări suplimentare.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana este minor, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar documentul prezentat la control nu îndeplinește condițiile legale de formă și fond, fiind fals.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

fals material în înscrisuri oficiale,

uz de fals,

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere

La finalizarea cercetărilor urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.

