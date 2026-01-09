Trei bărbați reținuți la Râmnicu Vâlcea după o agresiune și furt în plină stradă

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Râmnicu Vâlcea au reținut, ieri, pentru 24 de ore, trei bărbați cu vârste de 22 și 27 de ani, din județ. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, furt calificat, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetările polițiștilor a reieșit că, în noaptea de 3 spre 4 ianuarie 2026, în jurul orei 00:30, patru persoane ar fi agresat fizic un tânăr de 24 de ani din municipiul Râmnicu Vâlcea, lovindu-l cu pumnii, picioarele și cu o sticlă. Victima a suferit leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale.

În timpul agresiunii, victimei i-au fost sustrase telefonul mobil și suma de aproximativ 1.500 de lei, bunuri pe care agresorii le-au însușit și au părăsit locul faptei. Ulterior, un conducător auto care a intervenit a fost și el agresat, iar autoturismul său a fost deteriorat.

O echipă operativă a fost constituită imediat după primirea apelului la 112, iar sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au identificat și reținut cei trei bărbați, care au fost introduși în arestul I.P.J. Vâlcea.

Azi dimineață a fost identificată și cea de-a patra persoană implicată, condusă la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor. Ancheta continuă sub supravegherea procurorului, pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea transmite un mesaj ferm privind toleranța zero față de faptele de violență și asigură cetățenii că acțiunile polițiștilor pentru protejarea comunității și menținerea siguranței publice sunt constante.

