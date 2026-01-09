(VIDEO) Bărbat din Craiova reținut pentru furt calificat după spargeri de locuințe și subsoluri

Polițiști din cadrul Secției 1 Craiova au reținut, azi, pentru 24 de ore un bărbat de 48 de ani, din municipiu, pentru furt calificat.

Pe 4 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 77 de ani, că persoane necunoscute au pătruns în curtea și locuința sa. De aici i-a fost sustras un televizor. În seara zilei de 7 ianuarie, un tânăr de 26 de ani a sesizat furtul mai multor bunuri din subsolul blocului în care locuiește.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 48 de ani ca fiind principalul suspect. Prejudiciul cauzat tânărului a fost recuperat integral și restituit.

Sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, suspectul a fost reținut și introdus în arestul IPJ Dolj. În cursul zilei, acesta va fi prezentat Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive.

