-4.4 C
Craiova
vineri, 9 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Primar din Vaslui prins beat la volan după ce a intrat cu mașina în șanț

(VIDEO) Primar din Vaslui prins beat la volan după ce a intrat cu mașina în șanț

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Primarul comunei Mălușteni, județul Vaslui, Gheorghe Bîțu, a intrat cu mașina într-un șanț după ce ar fi condus sub influența alcoolului, în urma unei petreceri organizate chiar la primărie.

Potrivit martorilor, după ce a parcurs aproximativ 100 de metri, primarul a ieșit din mașină și a fugit înapoi în sediul primăriei. Localnicii au sunat la 112, iar la sosirea polițiștilor, edilul a susținut inițial că nu el se afla la volan.

Testarea cu etilotestul a indicat 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Gheorghe Bîțu a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Poliția a deschis un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor incidentului.

Citește și: (VIDEO) Șase balene mor după eșuare în masă pe o plajă izolată din Noua Zeelandă

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

(VIDEO) Bărbat din Craiova reținut pentru furt calificat după...

Polițiști din cadrul Secției 1 Craiova au reținut, azi,...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA