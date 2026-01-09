(VIDEO) Primar din Vaslui prins beat la volan după ce a intrat cu mașina în șanț

Primarul comunei Mălușteni, județul Vaslui, Gheorghe Bîțu, a intrat cu mașina într-un șanț după ce ar fi condus sub influența alcoolului, în urma unei petreceri organizate chiar la primărie.

Potrivit martorilor, după ce a parcurs aproximativ 100 de metri, primarul a ieșit din mașină și a fugit înapoi în sediul primăriei. Localnicii au sunat la 112, iar la sosirea polițiștilor, edilul a susținut inițial că nu el se afla la volan.

Testarea cu etilotestul a indicat 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Gheorghe Bîțu a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Poliția a deschis un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor incidentului.

