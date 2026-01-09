(VIDEO) Șase balene mor după eșuare în masă pe o plajă izolată din Noua Zeelandă

Șase balene pilot au murit pe o plajă izolată din Insula de Sud a Noii Zeelande, după ce au eșuat în masă. Voluntarii se străduiesc să salveze alte 15 balene care sunt încă în viață.

Aproximativ 55 de balene pilot au fost găsite joi pe Farewell Spit. Majoritatea au reușit să se întoarcă în mare, însă 15 au eșuat din nou, răspândite pe o distanță de aproximativ 1 km de plajă.

Eforturi de salvare: apă turnată și mutare în ape adânci

Un videoclip publicat de Project Jonah, organizație non-profit pentru mamifere marine, arată voluntari turnând găleți cu apă peste balene pentru a le menține răcoroase.

„Când vine mareea, va trebui să ne mișcăm foarte repede pentru a aduce aceste balene laolaltă, apoi să le mutăm în ape mai adânci”, a declarat Louisa Hawkes de la Project Jonah.

Balenele pilot sunt animale sociale, cu instinct de a avea grijă unele de altele, iar voluntarii speră să le reunească într-un grup unit pentru a le ajuta să se refamiliarizeze și să înoate împreună.

Monitorizare și solicitare de voluntari

Departamentul de Conservare din Noua Zeelandă a trimis rangeri, o barcă și o dronă pentru a monitoriza zona și pentru a preveni alte eșuări, potrivit BBC.

Project Jonah a lansat un apel pentru voluntari care să ajute la repunerea balenelor la suprafață, subliniind că timpul este limitat până la schimbarea mareei.

Farewell Spit: „capcană naturală pentru balene”

Eșuările în masă au loc frecvent la Farewell Spit, situat în vârful nordic al Insulei de Sud. Departamentul de Conservare îl descrie drept o capcană naturală pentru balene, aflată pe ruta lor de migrație.

„Balenele pot fi ușor înșelate de zonele liniștite și de maree care scade rapid”, se arată într-un comunicat oficial.

Istoric al eșuărilor

Cea mai mare eșuare de balene pilot din Noua Zeelandă a avut loc în februarie 2017, când peste 400 de balene pilot cu înotătoare lungi au eșuat pe aceeași plajă – un eveniment fără precedent în ultimii peste 100 de ani.

