Ministerul Justiției declanșează selecția pentru șefii Parchetelor: DNA, DIICOT și Parchetul General

Ministerul Justiției a anunțat declanșarea procedurilor de selecție pentru conducerea principalelor parchete din România, inclusiv Direcția Națională Anticorupție (DNA), DIICOT și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Procesul de selecție va dura cel puțin două luni și are scopul de a asigura numiri transparente și profesioniste în funcțiile de conducere ale sistemului judiciar.

Calendarul selecției și condițiile de participare

Candidaturile pentru funcțiile de conducere pot fi depuse timp de o lună, până la 9 februarie 2026. Propunerile selectate de Ministerul Justiției vor fi înaintate către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru avizare până la începutul lunii martie.

Cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Vechime de cel puțin 15 ani în funcția de procuror sau judecător;

Să nu fi făcut parte din serviciile de informații sau să fi colaborat cu acestea;

Să nu se afle în conflict de interese.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe pagina oficială a Ministerului Justiției pe 2 martie 2026, după care propunerile motivate vor fi trimise Secției pentru Procurori a CSM pentru emiterea avizului consultativ.

Funcțiile care vor deveni vacante în 2026

Majoritatea funcțiilor de conducere vor fi eliberate pe parcursul acestui an, după cum urmează:

Sfârșitul lunii martie – procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ (Alex Florența) și procuror-șef DNA (Marius Voineag);

Aprilie – procuror-șef al DIICOT;

Sfârșitul lunii iunie – expiră mandatele procurorilor adjuncți ai parchetelor.

Obiectivul selecției

Procedura urmărește asigurarea unui management profesionist și independent al Parchetelor, în contextul în care aceste instituții joacă un rol esențial în apărarea legii, combaterea corupției și protecția ordinii publice.

Ministerul Justiției subliniază importanța transparenței, legalității și continuității instituționale, asigurând că selecția va fi corectă și conformă cu standardele internaționale de bune practici judiciare.

