Controverse în Minnesota după uciderea unei femei de un agent ICE: FBI blochează accesul statului la anchetă

Sute de oameni au ieșit pe străzile din Minneapolis pentru a protesta față de uciderea lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, împușcată mortal miercuri de un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), în timp ce se afla în mașina sa.

Incidentul a declanșat tensiuni majore între autoritățile federale și cele ale statului Minnesota, pe fondul unor versiuni contradictorii privind circumstanțele împușcăturii.

Statul Minnesota, exclus din ancheta federală

Oficialii statului Minnesota au declarat că FBI a refuzat accesul autorităților locale la probele și materialele anchetei ICE, deși inițial fusese convenită o investigație comună.

Biroul de Rețineri Criminale (BCA) din Minnesota a anunțat că s-a retras „cu reticență” din anchetă, invocând lipsa accesului la dovezi esențiale. Superintendentul BCA, Drew Evans, a avertizat că această decizie compromite transparența procesului.

Acuzații politice și poziția administrației Trump

Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a acuzat administrația Trump că a blocat implicarea statului în anchetă și și-a exprimat îngrijorarea că investigația federală nu va fi imparțială.

„Acum se simte că Minnesota a fost scoasă din anchetă. Este extrem de dificil să obținem un rezultat corect”, a declarat Walz într-o conferință de presă.

Vicepreședintele JD Vance a respins criticile, afirmând că incidentul este o chestiune de competență federală și că implicarea autorităților locale ar încălca precedentul juridic.

Relatări contradictorii despre incident

Administrația Trump susține că agentul ICE a acționat în autoapărare, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, afirmând că femeia ar fi încercat să-l lovească pe ofițer cu mașina.

În schimb, oficialii locali spun că Renee Nicole Good nu reprezenta o amenințare, iar imaginile video publice arată agenți ICE apropiindu-se de vehiculul acesteia, cerându-i să coboare. În timp ce mașina pornește, unul dintre agenți deschide focul, trăgând de mai multe ori.

Scene de la locul tragediei și reacția comunității

La locul incidentului, sângele victimei era încă vizibil în zăpadă joi, iar localnicii au organizat un priveghi spontan, aprinzând lumânări și depunând flori.

Oamenii sunt nemulțumiți de ancheta vizând uciderea unei femei

Protestatarii s-au adunat atât la locul împușcăturii, cât și în fața unei clădiri federale din Minneapolis, unde au fost întâmpinați de ofițeri înarmați. Demonstrațiile au rămas în mare parte pașnice.

Cine a fost Renee Nicole Good

Cei care o cunoșteau pe Renee Good spun că era poetă și chitaristă, mutată recent în Minneapolis. Mama sa, Donna Ganger, a descris-o drept o persoană extrem de empatică și devotată comunității.

„A fost iubitoare, iertătoare și profund umană”, a declarat aceasta pentru presa locală, potrivit BBC.

Impact asupra încrederii publice

Experți în criminologie avertizează că excluderea autorităților statale din anchetă riscă să submineze încrederea publicului. Profesorul Edward Maguire, de la Universitatea de Stat din Arizona, a declarat că disputele jurisdicționale sunt adesea motivate politic, nu juridic.

Totuși, specialiști în drept subliniază că statul Minnesota ar putea, în cele din urmă, să formuleze acuzații penale împotriva agentului federal implicat, în funcție de concluziile investigației.

