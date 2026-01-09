Vâlcea: Accident rutier în Stroești: o persoană blocată în autoturism, salvată de pompieri

Pompierii militari vâlceni au intervenit, cu puțin timp în urmă, la un accident rutier produs în localitatea Stroești, unde o persoană a rămas blocată în autoturism.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea și Punctului de Lucru Horezu.

Autospeciale de descarcerare și ambulanțe, la fața locului

La locul accidentului s-au deplasat:

o autospecială de stingere cu modul de descarcerare;

o autospecială de descarcerare;

o ambulanță SMURD;

o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Două persoane implicate, una blocată în mașină

Echipajele operative au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism, în care se aflau două persoane. În urma impactului, una dintre acestea a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția pompierilor pentru extragerea victimei.

Victima, conștientă și cooperantă

Persoana blocată a fost extrasă rapid de salvatori și predată conștientă și cooperantă echipajelor medicale. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital de către ambulanța SAJ pentru investigații suplimentare.

Pe lângă operațiunea de descarcerare și acordarea primului ajutor, pompierii militari vâlceni au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

