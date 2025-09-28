Cooperare polițienească internațională: sute de persoane și zeci de autovehicule depistate prin Sistemul Schengen

În perioada 19–25 septembrie 2025, polițiștii români, în colaborare cu partenerii din statele membre Schengen, au identificat 544 de persoane, 34 de autovehicule și 56 de documente semnalate în Sistemul Informatic Schengen (SIS).

Rezultatele verificărilor în România

Pe teritoriul țării noastre au fost depistate 428 de persoane vizate de semnalări în SIS, în urma schimbului suplimentar de informații realizat prin Biroul SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR).

Concret, polițiștii români au:

pus în aplicare 19 mandate europene de arestare ,

, depistat 50 de persoane semnalate pentru refuzul intrării sau șederii în spațiul Schengen,

semnalate pentru refuzul intrării sau șederii în spațiul Schengen, identificat 170 de persoane căutate pentru participarea la proceduri judiciare,

căutate pentru participarea la proceduri judiciare, localizat 6 persoane dispărute semnalate de partenerii Schengen.

Tot în România, autoritățile au ridicat 37 de documente false sau căutate și au identificat 31 de autovehicule căutate pentru a fi confiscate ori folosite ca probe în dosare penale.

Rezultate obținute în alte state Schengen

Pe teritoriul partenerilor străini, au fost identificate 116 persoane căutate de autoritățile române, dintre care:

27 urmărite internațional în baza unor mandate europene de arestare,

în baza unor mandate europene de arestare, 19 persoane cu interdicție de intrare sau ședere în spațiul Schengen,

cu interdicție de intrare sau ședere în spațiul Schengen, 23 căutate pentru participarea la proceduri judiciare ,

, 9 persoane dispărute semnalate de România.

În plus, autoritățile din statele partenere au descoperit 19 documente și 3 autovehicule urmărite de Poliția Română.

Contextul aderării la Schengen

Acțiunile comune au loc în contextul aderării complete a României la spațiul Schengen, la 1 ianuarie 2025. Odată cu eliminarea controalelor la frontierele interne cu Ungaria și Bulgaria, verificările se realizează prin aplicația eDAC, atunci când situația impune acest lucru.

