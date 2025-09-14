24.5 C
Accident grav pe Transalpina! O mașină a intrat pe contrasens și s-a izbit de un camion

De Tiberiu Cocora

Grav accident pe Transalpina, în județul Alba. Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un camion. Impactul a fost atât de puternic încât pasagerul de pe scaunul din dreapta al autoturismului a fost găsit în stop cardio-respirator pe bancheta din spate.

Șoferița a rămas blocată în vehicul și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

Accidentul a avut loc pe o porțiune de drum în curbă de pe Transalpina. Mașina, în care se aflau cele două persoane, ar fi intrat pe contrasens, unde s-a izbit cu putere de camionul ce transporta piese din beton, dar și un buldoexcavator pe o remorcă.

În urma impactului puternic, pasagerul de pe scaunul din dreapta al mașinii a ajuns pe bancheta din spate. Șoferița a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a o scoate din autoturismul distrus.

Bărbatul a fost resuscitat și transportat la spital. La unitatea medicală a ajuns și femeia. Între timp, polițiștii au deschis o anchetă.

Citește și: Oameni carbonizați, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

