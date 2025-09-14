Oameni carbonizați, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc

Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite în urma unei puternice coliziuni între o dubă care transporta muncitori din construcţii, un camion încărcat cu bere și un autoturism,, pe autostrada Mérida-Campeche, în sud-estul Mexicului.

Accidentul s-a produs pe tronsonul Chocholá-Kopomá, când camioneta plină cu muncitori a lovit vehiculul greu, după care s-a răsturnat pe scuar și a pătruns pe sensul opus de circulație, unde s-a izbit de un alt autoturism, relatează publicaţia El Financiero. După impact, duba a luat foc, în timp ce camionul a ieșit de pe carosabil și a rămas blocat în vegetație.

Din cauza forței impactului, o parte dintre pasageri au fost aruncați din dubă, trupurile lor rămânând pe șosea, în timp ce martorii și ceilalți șoferi priveau îngroziți urmările coliziunii violente. Alte cinci persoane au rămas blocate în interiorul vehiculului de pasageri și au murit carbonizate, notează Observatornews.

În urma accidentului, traficul pe ambele sensuri a fost blocat, iar în zonă s-au format coloane de mașini până la sosirea autorităților. Pompierii și paramedicii Secretariatului de Securitate Publică (SSP) din Yucatán au ajuns la fața locului pentru a stinge flăcările și a acorda ajutor răniților în coliziunea fatală. Aceștia au fost transportați la spitale din orașul Mérida.

