Bancul Zilei

Bulă merge la un vrăjitor să-l scape de un blestem care-l urmărea de peste 20 de ani.

– Pot să te dezleg, zice vrăjitorul, dar trebuie să-mi spui exact cuvintele care au fost rostite asupra ta.

– „Vă declar soţ şi soţie!“

Niste ruşi mergeau cu trenul prin Siberia. Pe seară, trenul se opreşte. Stă o oră, stă două… . La un moment dat, întreabă unul:

– Ce faceţi, bă? De ce nu plecăm?

– Schimbăm locomotiva!

După încă o oră:

– Ce faceti, bă? De ce nu plecăm?

– Schimbăm locomotiva!

Spre dimineaţă, acelaşi tip:

– Ce faceţi, bă? N-aţi schimbat, încă, locomotiva?

– Ba da!

– Pai, şi atunci, de ce nu plecăm?

– Am schimbat-o pe votcă!