Bancul Zilei

Bulă merge la un vrăjitor să-l scape de un blestem care-l urmărea de peste 20 de ani.
– Pot să te dezleg, zice vrăjitorul, dar trebuie să-mi spui exact cuvintele care au fost rostite asupra ta.
– „Vă declar soţ şi soţie!“
Niste ruşi mergeau cu trenul prin Siberia. Pe seară, trenul se opreşte. Stă o oră, stă două… . La un moment dat, întreabă unul:
– Ce faceţi, bă? De ce nu plecăm?
– Schimbăm locomotiva!
După încă o oră:
– Ce faceti, bă? De ce nu plecăm?
– Schimbăm locomotiva!
Spre dimineaţă, acelaşi tip:
– Ce faceţi, bă? N-aţi schimbat, încă, locomotiva?
– Ba da!
– Pai, şi atunci, de ce nu plecăm?
– Am schimbat-o pe votcă!