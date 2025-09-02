Ești sigur că te speli corect?

Cercetările au arătat că multe boli se răspândesc din cauza lipsei unei igiene adecvate a mâinilor. Germenii, adică microorganismele patogene dăunătoare, pot fi răspândiți prin simpla atingere a unei alte persoane sau a unui obiect contaminat și ulterior atingându-ne gura, ochii și nasul cu mâinile nespălate. Germenii intră în corp prin nas, ochi și gură, mai ales că fiecare persoană tinde să-și atingă fața de mai multe ori decât își dă seama.

Ce se poate întâmpla?

Microorganismele dăunătoare ce se transmit în urma nespălării corespunzătoare a mâinilor duc la infecții gastrointestinale, cum ar fi salmoneloza (infecția cu bacteria Salmonella) și infecții respiratorii, cum ar fi gripa, răceala și coronavirusul (COVID-19). Unele forme de infecții gastrointestinale și respiratorii pot provoca complicații grave, în special pentru copiii mici, vârstnici sau cei cu un sistem imunitar slăbit. Conform unui raport, aproximativ 1,8 milioane de copii din întreaga lume, cu vârsta sub cinci ani, mor din cauza bolilor diareice și a pneumoniei. O parte dintre aceștia ar putea evita îmbolnăvirea dacă ar avea parte de spălarea corectă a mâinilor cu apă și săpun.

Importanța igienei mâinilor și a prevenirii bolilor

Conform unui raport, creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța spălării mâinilor în comunitate a redus semnificativ diareea cu 23-40%. Interesant este că acest lucru a redus și bolile diareice la persoanele cu sistem imunitar slăbit cu 58%.

De altfel, în perioada pandemiei, igiena adecvată a mâinilor a jucat un rol important în prevenirea răspândirii ulterioare a SARS-CoV-2, agentul cauzal al pandemiei de COVID-19. Acest virus a fost caracterizat ca fiind extrem de contagios și, prin urmare, s-a recomandat spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun și utilizarea dezinfectantelor pentru mâini pe bază de alcool pentru a reduce transmiterea ulterioară a infecției.

Când să spălăm mâinile?

Este important să ne spălăm frecvent pe mâini, în special după utilizarea toaletei, schimbarea scutecelor, manipularea cărnii crude și îngrijirea copiilor sau adulților bolnavi. Alte situații: spălarea mâinilor a fost recomandată după manipularea gunoiului, lucrul în grădină și îngrijirea animalelor. În plus, este important să ne spălăm pe mâini după întoarcerea acasă de la școală, birou sau alte activități în aer liber.

Dezinfectantul de mâini pe bază de alcool este extrem de eficient împotriva majorității germenilor care se transmit prin contactul cu mâinile contaminate. Totuși, nu este eficient împotriva infecțiilor gastrointestinale, care pot fi prevenite prin spălarea mâinilor cu apă și săpun.

Cum spălăm corect mâinile

Primul pas este să îndepărtăm orice bijuterie și ceasul înainte de a spăla mâinile. Apoi umezim mâinile, aplicăm săpun și frecăm palmele astfel încât acestea să fie acoperite de spumă timp de 20 secunde. Nu uitați de dosul palmelor, încheieturile mâinilor, și zonele dintre degete și de sub unghii.

Clătiți bine sub jet de apă și asigurați-vă că toate urmele de săpun sunt îndepărtate.

Uscați-vă mâinile folosind un prosop curat, preferabil de hârtie sau uscați-le la aer.

Dacă nu ați dat jos toate bijuteriile, uscați sub orice inele deoarece acestea pot fi o sursă de contaminare viitoare dacă rămân umede. Acasă, dați fiecărui membru al familiei propriul prosop și spălați prosoapele des.

Dr. Farmacist primar Valentina Ghimpău

