Top trei suplimente pentru sănătatea articulațiilor

Durerea de spate, articulații și mușchi – durerea musculo-scheletică – este cauzată de o serie de factori genetici și de stilul de viață. Tratamentele pentru această durere trebuie personalizate pentru fiecare pacient, în funcție de nivelul de inflamație, de modul în care resimțiți durerea, de alte afecțiuni și de medicamentele pe care le administrează persoanele care se confruntă cu această problemă.

Deși medicamentele antiinflamatoare ce pot fi ridicate fără prescripție medicală din farmacie pot fi eficiente pentru durerea acută, utilizarea pe termen lung poate provoca efecte secundare dăunătoare, inclusiv leziuni renale și gastrointestinale.

Unele suplimente naturale pot fi foarte eficiente pentru anumite afecțiuni, multe având puține efecte secundare. Cu toate acestea, nu toate suplimentele sunt eficiente sau sigure pentru toată lumea, iar recomandarea medicului sau a farmacistului este extrem de importantă.

Pot ajuta suplimentele articulațiile?

Suplimentele alimentare sunt menite să completeze nutrienții pe care îi obținem din alimentele și băuturile pe care le consumăm zilnic: vitamine, minerale, uleiuri.

Persoanele care nu consumă lactate este posibil să nu beneficieze de aportul optimal de calciu sau cei care au o dietă vegană este posibil să nu obțină cantitatea potrivită de omega-3, iar în aceste cazuri suplimentele alimentare sunt o soluție facilă.

Conform cercetărilor științifice, nutrienții obținuți din alimentație sunt, în general, mai bine asimilați de organism decât cei proveniți din suplimente alimentare, însă suplimentele pot fi utile pentru completarea unor deficiențe sau în situații specifice.

Turmericul, condiment și medicament

Turmericul este un condiment cunoscut din bucătăria sud-asiatică, dar din punct de vedere medical este studiat deoarece conține antioxidantul curcumină care poate ajuta la reducerea inflamației. Pentru a fi eficient fie ca supliment, fie ca aliment, turmericul trebuie absorbit împreună cu uleiuri grase, cum ar fi avocado sau ulei de măsline și piper negru.

Terapia cu turmeric adăugat în dieta zilnică trebuie realizată timp de trei până la șase luni pentru a evalua orice beneficii.

Omega-3, o soluție?

Acizii grași omega-3 sunt de obicei asociați cu sănătatea cardiovasculară și pot fi chiar importanți pentru sănătatea pielii noastre, dar pot ajuta și la promovarea sănătății articulațiilor. Multe studii au evaluat eficacitatea și siguranța suplimentelor omega-3 pentru diverse afecțiuni inflamatorii, inclusiv artrita reumatoidă. Un studiu de mici dimensiuni a arătat că administrarea de acizi grași omega-3, care se găsesc mai ales în uleiurile de pește, poate reduce semnificativ inflamarea și sensibilitatea articulațiilor la pacienții cu artrită reumatoidă.

Omega-3 este un acid gras esențial pe care organismul nu îl poate produce singur. Din acest motiv, acizii grași omega-3 se numără printre cele mai cunoscute și consumate pe scară largă suplimente.

Peștele este cea mai bună sursă de acizi grași omega-3, în special peștii grași de apă rece, cum ar fi somonul, macroul sau tonul. Nucile, semințele și uleiurile vegetale, cum ar fi uleiul de in sau uleiul de soia, conțin o cantitate ridicată de omega-3.

Colagenul, nu doar pentru piele?

Beneficiile colagenului, o proteină esențială pentru elasticitatea pieli, sunt cunoscute de mult timp. Colagenul reprezintă aproximativ 30% din totalul proteinelor din organism, iar unele studii sugerează că poate ameliora durerile articulare, în timp ce altele sugerează că poate reduce durerile musculare, dar nu și inflamația.

Colagenul este disponibil pe scară largă sub formă de capsulă, precum și sub formă de pulbere sau lichid pe care îl puteți amesteca în alimente sau băuturi. Putem crește nivelul natural de colagen al organismului consumând mai multe alimente care conțin proteine ​​și vitamina C, cum ar fi puiul, peștele, ouăle și citricele.

Valentina Ghimpău, dr. farmacist primar