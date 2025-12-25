Oficialii Loteriei Powerball din Arkansas au anunțat că un jucător a fost incredibil de norocos în Ajun de Crăciun. Bărbatul a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, fiind al doilea în topul celor mai mari din istorie, a relatat ABC News. Acesta şi-a adjudecat mult râvnitul premiu după o perioadă de trei luni în care nimeni nu a reuşit să ghicească numerele norocoase şi, totodată, să câştige banii puşi în joc pentru marele premiu al loteriei.

Potrivit sursei citate, numerele câştigătoare extrase miercuri, în Ajunul Crăciunului, au fost: 4, 25, 31, 52 şi 59, cu Powerball 19.

„Felicitări celui mai nou câştigător al jackpotului Powerball! Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă viaţa„, a declarat Matt Strawn, preşedintele grupului de produse Powerball şi CEO al Iowa Lottery.

Vânzările finale de bilete au făcut ca valoarea jackpotului să fie mai mare decât s-a estimat iniţial, devenind al doilea cel mai mare premiu din istoria SUA și cel mai mare premiu Powerball din 2025, conform reprezentanţilor loteriei.

Premiul de 1,817 miliarde de dolari a urmat după 46 de extrageri consecutive în care nimeni nu a potrivit toate cele șase numere. Ultima extragere cu un câștigător al jackpotului a avut loc pe 6 septembrie, când jucători din Missouri și Texas au câștigat 1,787 miliarde de dolari.

Organizatorii au declarat că este a doua oară când jackpotul Powerball a fost câștigat de un bilet vândut în Arkansas, prima dată fiind în 2010.

Şansele de a câştiga jackpotul Powerball sunt de 1 la peste 292 de milioane, au mai scris jurnaliştii de la ABC News. Câştigătorul poate alege între o sumă unică de 834,9 milioane de dolari sau un premiu plătit anual pe o perioadă de aproximativ 30 de ani, reprezentând valoarea completă a premiului. Ambele opţiuni sunt înainte de impozitare.

Top 10 jackpoturi Powerball şi statele câştigătoare:

2,04 miliarde de dolari – 7 noiembrie 2022 – California;

1,817 miliarde de dolari (jackpotul actual) – Arkansas;

1,787 miliarde de dolari – 6 septembrie 2025 – Missouri, Texas;

1,765 miliarde de dolari – 11 octombrie 2023 – California;

1,586 miliarde de dolari – 13 ianuarie 2016 – California, Florida, Tennessee;

1,326 miliarde de dolari – 6 aprilie 2024 – Oregon;

1,08 miliarde de dolari – 19 iulie 2023 – California;

842,4 milioane de dolari – 1 ianuarie 2024 – Michigan;

768,4 milioane de dolari – 27 martie 2019 – Wisconsin;

758,7 milioane de dolari – 23 august 2017 – Massachusetts.