Degajări de fum în subsolul unui bloc din Râmnicu Vâlcea

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la subsolul unui bloc de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Luceafărului, unde se observă degajări de fum.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, potrivit ISU Vâlcea.

Echipajele operative sosite la locul interventiei au executat o recunoaștere la subsol. A fost identificată o zonă arsă, a unei protectii de țeavă/conductă (în urmă cu 2 zile s-au executat lucrări de sudură). Se continuă verificările și la scări.

În urma cercetărilor, a mai fost identificată o zonă de unde iese fum (hidroizolație între 2 pereţi).

Nu sunt victime sau persoane evacuate, mai recizează reprezentanţii ISU Vâlcea.