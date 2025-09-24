Amenzi de peste 645.000 lei la cariera Pleșa, Gorj

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă (A.B.A.) Jiu au derulat în ultimii ani mai multe controale în cariera Pleșa, situată pe raza localității Bumbești-Jiu, aplicând sancțiuni semnificative pentru nerespectarea legislației din domeniul gospodăririi apelor.

În urma verificărilor efectuate anul trecut, inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 535.000 lei, pentru:

executarea de lucrări de traversare a cursului de apă fără autorizație – 35.000 lei;

nerespectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor – 105.000 lei;

depozitarea materialelor pe mal, traversarea peste pârâul Porcu și distrugerea malului prin exploatare – 235.000 lei;

exploatare fără autorizație – 160.000 lei.

Amenzi și măsuri în 2025

În acest an, inspectorii A.B.A. Jiu au participat în comisia mixtă constituită prin Ordinul Prefectului Gorj, după sesizările cetățenilor privind cantitatea mare de praf generată de activitățile din carieră. În urma controlului, au fost aplicate:

două avertismente și sistarea activităților auxiliare de concasare/sortare neprevăzute în autorizațiile de gospodărire a apelor;

de concasare/sortare neprevăzute în autorizațiile de gospodărire a apelor; sancțiuni contravenționale în valoare de 110.000 lei (septembrie 2025), pentru funcționare fără autorizație și executarea unor lucrări pe ape.

Concluziile inspectorilor

Deși activitățile din cariera Pleșa nu presupun utilizarea directă a resurselor de apă de suprafață sau subterane, inspectorii au constatat că transportul de agregate generează praf care ajunge în pârâul Porcu, schimbând temporar culoarea apei.

„A.B.A. Jiu a prelevat probe pentru a monitoriza calitatea apei. Deși apa prezintă modificări de culoare pe anumite tronsoane, nu se poate spune dacă pârâul Porcu este poluat sau nu până la rezultatul analizelor. Prin aceste acțiuni urmărim aplicarea strictă a legislației, protejarea mediului și menținerea echilibrului natural al resurselor de apă”, a declarat ing. Daniel Naicu, directorul A.B.A. Jiu.

