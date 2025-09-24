Accident rutier pe DN 7, în localitatea Golești. Doi pasageri răniți

Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit joi pe DN 7, în localitatea Golești, după producerea unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane.

Din primele verificări, o femeie aflată la volanul autoturismului ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu microbuzul.

Victime și intervenție

Doi pasageri din microbuz au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița autoturismului și conducătorul microbuzului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Circulația pe DN 7, în zona producerii accidentului, se desfășoară alternativ, până la degajarea carosabilului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Citește și: Urmărit internațional, prins la Craiova