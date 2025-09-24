29.5 C
Craiova
miercuri, 24 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljUrmărit internațional, prins la Craiova

Urmărit internațional, prins la Craiova

De Mariana BUTNARIU
Urmărit internațional, prins la Craiova
Urmărit internațional, prins la Craiova

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au desfășurat o acțiune vizând persoanele urmărite în temeiul legii sau față de care au fost dispuse măsuri preventive.

În urma exploatării operative a unor date și informații, oamenii legii au depistat în municipiul Craiova un bărbat de 53 de ani, din județul Mehedinți, urmărit internațional.

Acesta fusese condamnat de instanțele din România la 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de:

  • port sau folosire de obiecte periculoase,
  • amenințare,
  • tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoana a fost escortată și încarcerată la Penitenciarul Craiova.

Citește și: (VIDEO) Tânăr extrem de periculos, urmărit internațional, prins de polițiștii din Olt

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA