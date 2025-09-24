Urmărit internațional, prins la Craiova

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au desfășurat o acțiune vizând persoanele urmărite în temeiul legii sau față de care au fost dispuse măsuri preventive.

În urma exploatării operative a unor date și informații, oamenii legii au depistat în municipiul Craiova un bărbat de 53 de ani, din județul Mehedinți, urmărit internațional.

Acesta fusese condamnat de instanțele din România la 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de:

port sau folosire de obiecte periculoase,

amenințare,

tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoana a fost escortată și încarcerată la Penitenciarul Craiova.

