(VIDEO) Tânăr extrem de periculos, urmărit internațional, prins de polițiștii din Olt

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Olt au reușit identificarea și capturarea, în comuna Iancu Jianu, a unui tânăr de 25 de ani, urmărit internațional pentru fapte deosebit de grave comise în Italia.

Mandat european de arestare

Pe numele acestuia, autoritățile judiciare italiene emiseseră un mandat european de arestare. Tânărul este cercetat pentru:

tentativă de omor asupra unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

tâlhărie calificată,

evadare,

și alte infracțiuni cu violență.

Operațiunea

Intervenția polițiștilor a fost rezultatul unui schimb operativ de date și informații prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională și al Biroului Atașatului de Afaceri Interne al României în Italia. Datorită cooperării, într-un timp foarte scurt, polițiștii din Olt au reușit să localizeze și să rețină persoana urmărită.

Urmările capturării

Tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Polițiștii de la Investigații Criminale au fost sprijiniți de Secția de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești și de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Citește și: A fost prins adolescentul suspectat că a trimis mesajele de amenințare către școli și spitale