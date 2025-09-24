A fost prins adolescentul suspectat că a trimis mesajele de amenințare către școli și spitale

Un adolescent de aproximativ 17 ani a fost ridicat de polițiști și dus la audieri în legătură cu valul de mesaje anonime cu amenințări primite de mai multe unități de învățământ și instituții medicale din mai multe județe ale țării. Surse judiciare afirmă că mesajele au fost trimise de pe aceeași adresă de e-mail și semnate cu pseudonimul „Angela”.

Ce spun autoritățile

Poliția, în colaborare cu Serviciul Român de Informații (SRI), verifică autenticitățile mesajelor și legătura cu alte alerte similare anterioare. În momentul ridicării, adolescentul ar fi încercat să-și distrugă telefonul, relatează surse citate de mass-media, potrivit HotNews.ro

Deși ancheta este încă în desfășurare, la ora actuală nu s-au identificat indicii certe care să confirme că amenințările ar fi reale, potrivit primelor verificări.

Următorii pași

Mesajele primite au conținut amenințări violente la adresa elevilor, profesorilor și instituțiilor, inclusiv afirmații ca „voi provoca un masacru” sau că autorul vrea să intre în școli cu arme. Zeci de instituții din 24 de județe au fost vizate.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă adolescentul este într-adevăr autorul mesajelor, cum a obținut informațiile instituțiilor vizate și dacă a acționat singur sau are complicități. De asemenea, vor analiza sursa mesajelor, ip-urile utilizate și posibila distribuire coordonată.

