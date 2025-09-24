Moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a fost respinsă

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă de Camera Deputaților. Rezultatele arată 200 de voturi împotrivă, 87 de voturi pentru demers și 15 abțineri.

Declarații și reacții

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat că moţiunea a avut un efect pozitiv: a grăbit emiterea avizelor necesare pentru mai multe hidrocentrale care așteptau decizii de mediu. Însă, el a reiterat că social-democrații nu au votat moțiunea, deși au exercitat presiuni pentru deblocarea proiectelor.

Diana Buzoianu a respins criticile ce au stat la baza moțiunii, catalogând-o drept o încercare de marketing politic. Ea a afirmat că atacurile sunt bazate pe „manipulări și fake news-uri” și a susținut că ministerul acționează în conformitate cu legea.

Pe de altă parte, AUR și parlamentarii care au susținut moțiunea au prezentat argumente privind blocaje administrative, lipsa avizelor pentru hidrocentralele deja construite și avertismente privind securitatea energetică a României.

Implicații politice

Respingerii moțiunii consolidează poziția Dianei Buzoianu la conducerea Ministerului Mediului, cel puțin pe termen scurt. Totodată, moțiunea și dezbaterea publică generată au atras atenția asupra întârzierilor avizelor de mediu pentru proiectele hidroenergetice și asupra tensiunilor din coaliție în privința politicilor energetice.

Citește și: CCR amână pentru 8 octombrie decizia privind pensiile de serviciu ale magistraţilor