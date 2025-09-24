CCR amână pentru 8 octombrie decizia privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Curtea Constituţională a României (CCR) a discutat miercuri nouă sesizări depuse împotriva legilor din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului. Pronunţarea în mai multe dosare, inclusiv cel referitor la pensiile de serviciu ale magistraţilor, a fost amânată pentru 8 octombrie.

Cine a contestat legile

Opt dintre sesizări au fost formulate de AUR, SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT), care acuză lipsa dezbaterii parlamentare şi încălcarea principiilor statului de drept.

Cea de-a noua sesizare a venit din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), care contestă modificarea condiţiilor de pensionare pentru magistraţi, apreciind că acestea slăbesc independenţa justiţiei şi încalcă jurisprudenţa CCR.

Deciziile de miercuri

Legea pensiilor de serviciu – amânare pentru 8 octombrie

– amânare pentru 8 octombrie Legea privind măsuri în domeniul sănătăţii – amânare pentru 8 octombrie

– amânare pentru 8 octombrie Legea privind redresarea şi eficientizarea resurselor publice – amânare pentru 8 octombrie

– amânare pentru 8 octombrie Legea privind eficientizarea unor autorităţi administrative autonome – respinsă (obiecţiile de neconstituţionalitate)

– (obiecţiile de neconstituţionalitate) Legea de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – amânare pentru 8 octombrie

Context

Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci pachete de măsuri, printre care şi legea care modifică pensiile magistraţilor. Opoziţia a contestat aceste iniţiative la CCR şi a depus mai multe moţiuni de cenzură, însă niciuna nu a trecut.

