Craiova: PRIMA Clinic aduce educația medicală la Biblioteca Aman

Vinerea aceasta, 26 septembrie, de la ora 18:00, Biblioteca Județeană „Alexandru & Aristia Aman” va fi din nou gazda unui eveniment inedit: „O noapte în bibliotecă”, unde sănătatea și lectura se întâlnesc.

Echipa PRIMA Clinic va transforma spațiul bibliotecii într-un loc de explorare a sănătății, pregătind pentru copii și părinți patru stații tematice interactive:

Minte sănătoasă – cum recunoaștem emoțiile și cum putem gestiona stresul. Inimă puternică – obiceiurile zilnice care ne ajută să avem o inimă sănătoasă. Nutriție și dietă – ce înseamnă un stil de viață echilibrat și cum prevenim diabetul și obezitatea. Sănătatea copilului – un mic ghid practic pentru cei mici și pentru părinți.

La final, participanții vor avea parte de surprize sănătoase și delicioase – fructe și legume pregătite chiar de medicii și asistenții PRIMA Clinic.

„Prin această inițiativă, dorim să arătăm că educația medicală poate fi atractivă și accesibilă, iar sănătatea și cunoașterea merg cel mai bine împreună”, transmit reprezentanții PRIMA Clinic, care își reafirmă astfel misiunea de a fi cel mai mare promotor al educației medicale pentru copii și părinți din Oltenia.

Evenimentul este deschis publicului și promite o seară de învățare, joacă și descoperire – o adevărată aventură printre cărți și idei sănătoase.

