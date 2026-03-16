Gunoaie abandonate pe domeniul public, la Caraula. Garda de Mediu a amendat primăria cu 30.000 de lei



Nepăsarea față de mediu costă. La Caraula, mai multe zone de pe domeniul public au fost găsite pline de deșeuri abandonate, după ce comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dolj au mers în control, în urma unei sesizări primite de la cetățeni. Verificările din teren au confirmat o realitate gravă: depozitări necontrolate de deșeuri menajere, reciclabile și resturi provenite din construcții și demolări, lăsate la voia întâmplării. Autoritățile s-au culcat pe o ureche crezând că deșeurile abandonate la întâmplare dispar de la sine.



Deși o parte dintre aspectele reclamate nu intrau în competența Gărzii de Mediu, ceea ce au găsit comisarii în teren a fost suficient pentru a arăta dimensiunea problemei. Gunoaie aruncate pe spațiul public, lipsă de control și măsuri întârziate într-o comună în care obligațiile legale privind protecția mediului ar fi trebuit să fie o prioritate, nu o formalitate ignorată.

Amendă de 30.000 de lei



Pentru aceste nereguli, UAT Caraula a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Pe lângă sancțiune, Garda de Mediu Dolj a impus și măsuri clare de salubrizare a zonelor afectate, precum și obligația de a preveni noi abandonări de deșeuri.

Dincolo de amendă, cazul de la Caraula ridică din nou problema responsabilității administrațiilor locale în gestionarea deșeurilor. Atunci când autoritățile nu intervin la timp, nota de plată nu este doar financiară. Ea este suportată de întreaga comunitate, prin afectarea mediului, a sănătății publice și a calității vieții.

Garda de Mediu a transmis un mesaj ferm: administrațiile locale au obligația de a preveni și elimina depozitările ilegale de deșeuri, nu de a reacționa abia după ce situația scapă de sub control. Comisariatul Județean Dolj anunță că acțiunile de verificare și monitorizare vor continua. Așadar, Caraula primește o lecție scumpă, dar vizibilă pentru toți: gunoaiele nu dispar de la sine, iar nepăsarea poate costa mult mai mult.