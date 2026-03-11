Lucrări de întreținere pe cursurile de apă din Dolj și intervenții la digul polderului Bistreț

Echipele Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, parte a Administrația Bazinală de Apă Jiu, desfășoară în această perioadă lucrări de întreținere a cursurilor de apă și intervenții asupra infrastructurii hidrotehnice din județul Dolj, pentru reducerea riscului de inundații și asigurarea tranzitării în siguranță a debitelor.

Profitând de condițiile meteorologice favorabile, echipele din teren au intensificat activitățile de curățare și întreținere a albiilor, necesare pentru prevenirea blocajelor cauzate de vegetație sau de acumulări de material lemnos.

Intervenții pe mai multe cursuri de apă

În prezent, personalul S.G.A. Dolj execută:

defrișări manuale și mecanice pe pârâul Terpezița ;

; lucrări de curățire pe pârâul Teslui , în zona localității Pielești;

, în zona localității Pielești; lucrări de întreținere pe pârâul Brabova, în zona Sârsca.

Scopul acestor intervenții este îmbunătățirea capacității de tranzitare a apei și menținerea cursurilor de apă în parametri optimi de funcționare.

Lucrări de consolidare la polderul Bistreț

În paralel, echipele de intervenție continuă lucrările de refacere a sectorului afectat al digului de contur al polderului Bistreț, un obiectiv hidrotehnic important pentru gestionarea debitelor și protejarea terenurilor din zonă.

Pe 10 martie 2026, lucrările au inclus:

așternerea a aproximativ 100 de metri de geotextil;

acoperirea cu strat de pământ;

montarea de pari pentru stabilizarea lucrării.

Pentru intervenție au fost mobilizate mai multe utilaje ale Administrației Bazinale de Apă Jiu:

o autobasculantă șenilată,

o autobasculantă pe pneuri,

două excavatoare,

un buldoexcavator,

un tractor cu remorcă,

trei autoutilitare.

Lucrările sunt realizate de muncitori și personal tehnic ai A.B.A. Jiu, care acționează pentru consolidarea zonei afectate și stabilizarea digului.

Autoritățile: lucrările sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor

„Lucrările de întreținere a cursurilor de apă și intervențiile asupra infrastructurii hidrotehnice sunt esențiale pentru prevenirea situațiilor de risc și pentru protejarea comunităților din județul Dolj. Intervenția de la polderul Bistreț este importantă pentru siguranța zonei, iar astfel de lucrări vor continua ori de câte ori situația o impune”, a declarat Daniel Naicu.

Autoritățile subliniază că aceste intervenții fac parte din programul permanent de administrare și monitorizare a cursurilor de apă, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță a infrastructurii hidrotehnice și reducerea riscurilor pentru populație și mediul înconjurător.

Lucrările vor continua și în perioada următoare, în funcție de necesitățile identificate în teren și de evoluția condițiilor hidrometeorologice.

