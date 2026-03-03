Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova se mută la Centrul Multifuncțional

Primăria Municipiului Craiova anunță relocarea Direcției de Evidență a Persoanelor, care își va desfășura activitatea, începând de luni, 16 martie 2026, la Centrul Multifuncțional din strada Târgului nr. 26, din Craiova.

Program suspendat vineri, 13 martie

Ca urmare a procesului de mutare, vineri, 13 martie 2026, instituția nu va desfășura activități cu publicul.

Serviciile de evidență a persoanelor și de stare civilă nu vor mai funcționa la vechiul sediu din Calea Unirii nr. 45.

Excepție pentru actele de deces

Singura activitate care va fi asigurată în data de 13 martie este înregistrarea actelor de deces, aceasta urmând să se desfășoare deja la noua locație – Centrul Multifuncțional, str. Târgului nr. 26.

Activitatea cu publicul pentru toate celelalte servicii va fi reluată luni, 16 martie 2026, la noul sediu.

