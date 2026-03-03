Restricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și FC CFR 1907 Cluj

12.3 C
Știri de ultima orăLocalDoljRestricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și FC CFR 1907 Cluj

De Mariana BUTNARIU
Trafic restricționat în zona Stadionului Ion Oblemenco pentru meciul dintre Universitatea Craiova şi FC CFR 1907 Cluj
Primăria Municipiului Craiova a anunţat că vor fi restriccții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și FC CFR 1907 Cluj. Partida de fotbal va avea loc, în ziua de 04.03.2026, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Astfel, în data de 04.03.2026, intervalul orar 19:00 – 23:00, se va restricţiona circulaţia rutieră pe bd. Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecţia cu bd. 1 Mai şi str. Gheorghe Bibescu până la intersecţia cu str. Râului.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

Pe timpul desfășurării partidei de fotbal, între orele 20:30 – 22:15, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura normal.

Accesul în zona restricţionată va fi permis:

  • pentru autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară, 
  • pentru autovehiculele care deţin un tichet de acces valabil,
  • pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate,
  • pentru vehiculele care transportă persoane cu dizabilități,
  • pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul.

Conducătorii auto trebuie să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

