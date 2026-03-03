12.3 C
Craiova
marți, 3 martie, 2026
Nivel de alertă „BRAVO” la Baza Deveselu. Măsuri sporite în toate bazele americane

De Mariana BUTNARIU
Baza Militară 99 Deveselu
United States Army a ridicat nivelul de alertă la „BRAVO” la Baza Militară Deveselu, în contextul riscurilor de securitate generate de conflictul militar aflat în desfășurare la nivel internațional.

Baza de la Deveselu, unde este amplasat sistemul de apărare antirachetă, se aliniază astfel măsurilor adoptate la nivel global, toate facilitățile militare americane intrând într-un regim de securitate sporită.

Ce înseamnă nivelul „BRAVO”

Nivelul de protecție „BRAVO” indică existența unei amenințări potențiale sau a unui risc crescut de atac terorist ori acțiuni ostile. În acest context, sunt implementate:

  • controale suplimentare la acces
  • restricții sporite pentru personal și vizitatori
  • monitorizare intensificată a perimetrului
  • patrule și verificări suplimentare

Autoritățile militare nu au anunțat existența unui pericol iminent la adresa bazei din România, însă măsurile fac parte dintr-un protocol standard aplicat în perioade tensionate la nivel internațional.

Context

Decizia vine pe fondul escaladării conflictelor militare și al creșterii riscurilor de securitate pentru obiectivele strategice ale Statelor Unite din întreaga lume.

Baza de la Deveselu reprezintă un punct strategic în arhitectura de apărare antirachetă a NATO în Europa.

