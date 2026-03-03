(VIDEO) Dolj: Microbuz modificat pentru ascunderea a 250.000 de țigarete de contrabandă

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au descoperit, în urma unei acțiuni de tip BLITZ, 250.000 de țigarete de contrabandă ascunse într-un microbuz modificat special pentru transport ilegal.

Compartiment ascuns în peretele microbuzului

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 2 martie 2026, în jurul orei 05:15, când polițiștii de frontieră au oprit pentru control un microbuz frigorific înmatriculat în România, condus de un bărbat de 28 de ani.

Conform documentelor prezentate, acesta transporta o hotă industrială.

La verificarea preliminară, oamenii legii au observat că ușa laterală a compartimentului de marfă nu permitea accesul în interior, motiv pentru care autovehiculul a fost condus la sediul instituției pentru un control amănunțit.

În urma verificărilor suplimentare, s-a constatat că incinta frigorifică avea dimensiuni reduse, existând suspiciunea modificării unuia dintre pereți pentru crearea unui spațiu ascuns.

Intervenția pompierilor

Pentru deschiderea și demontarea controlată a compartimentului marfă, au fost solicitați pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, care au intervenit cu unelte specifice.

În interior au fost descoperite 12.500 de pachete de țigări (250.000 de țigarete), fără timbru fiscal și fără documente de proveniență.

Bunuri confiscate

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la peste 250.000 de lei, precum și microbuzul, evaluat la peste 60.000 de lei, au fost ridicate și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În cauză sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează că astfel de acțiuni sunt desfășurate zilnic, în colaborare cu instituțiile abilitate, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale și menținerea unui climat de siguranță în zona de competență.

