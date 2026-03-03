Două femei din Târgu Jiu, reținute pentru furt din hypermarket

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu au reținut, ieri, două femei de 49 și 46 de ani, ambele din municipiu. Acestea sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Cele două au fost introduse pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

În după-amiaza zilei de 30 decembrie 2025, cele două femei, însoțite de o minoră de 9 ani, ar fi sustras articole vestimentare și produse cosmetice dintr-un hypermarket situat într-un centru comercial de pe strada Termocentralei.

Prejudiciul total este estimat la aproape 900 de lei.

La momentul incidentului, agentul de pază a reușit să identifice doar femeia de 46 de ani, care era însoțită de minoră și avea asupra sa bunuri în valoare de aproximativ 670 de lei. Produsele au fost recuperate și restituite unității comerciale.

Ulterior, în urma continuării cercetărilor, polițiștii au identificat-o și pe cea de-a doua femeie, de 49 de ani. Aceasta ar fi sustras produse cosmetice în valoare de aproximativ 200 de lei.

Polițiștii continuă investigațiile pentru dispunerea tuturor măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului.

