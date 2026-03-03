Andreea Anița a murit. Simbolul unei mobilizări naționale fără precedent s-a stins după 11 ani de luptă cu cancerul

Comunitatea din Fălticeni și miile de oameni din întreaga țară care au susținut-o sunt în doliu. Andreea Anița, tânăra devenită simbol al uneia dintre cele mai mari mobilizări umanitare din România, a murit după o luptă de peste un deceniu cu o formă rară și agresivă de cancer.

Povestea ei a fost una de curaj, sacrificiu și speranță, dusă până la capăt cu o forță care a impresionat o țară întreagă.

Diagnostic la 16 ani: lupta cu sarcomul sinovial

Andreea a fost diagnosticată în adolescență, la aproximativ 16 ani, cu sarcom sinovial, o formă rară și extrem de agresivă de cancer. Boala a debutat la genunchiul drept, însă în anii următori s-a extins la plămâni și în zona inghinală.

Viața ei s-a împărțit între spitale, intervenții chirurgicale și tratamente dure. Pentru a încerca să oprească evoluția bolii, a acceptat amputarea piciorului drept. Ulterior, medicii i-au extirpat doi lobi ai plămânului drept, după ce cancerul a recidivat.

În tot acest timp, Andreea a continuat să lupte, devenind un exemplu de determinare și demnitate.

Mesajul care a emoționat o țară

Anunțul dispariției a fost însoțit de un mesaj profund emoționant publicat de Dani Cek, polițistul care a inițiat campania de donații pentru tratamentul ei:

„Andreea Anița a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar și atunci când durerea era mai puternică decât speranța. Unsprezece ani a înfruntat cancerul cu o forță care a uimit medici, prieteni și oameni care nu o cunoscuseră niciodată, dar care au ajuns să o iubească atât de mult. (…) Andreea nu a pierdut. Ea a câștigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat și a adunat suflete în jurul ei.”

O mobilizare națională pentru o șansă la viață

În ianuarie 2026, familia și susținătorii au lansat o campanie pentru a strânge 2,3 milioane de dolari, sumă necesară pentru un tratament disponibil în Statele Unite.

Campania a fost coordonată de Dani Cek, desemnat „Omul Anului 2025” de TVR, alături de părintele Alexandru Lungu și de Asociația Aripi pe Pământ.

Cazul Andreei a generat un val impresionant de solidaritate: oameni simpli, personalități publice, instituții și comunități întregi s-au mobilizat pentru a-i oferi o șansă la viață. Povestea ei a devenit un simbol al speranței și al unității în fața suferinței.

Un destin marcat de suferință și lumină

Drumurile repetate între Fălticeni și București, tratamentele agresive și intervențiile chirurgicale i-au definit adolescența și tinerețea.

Cei care au cunoscut-o vorbesc însă despre o tânără cu o forță interioară rară și o lumină care nu s-a stins nici în cele mai grele momente.

Moartea Andreei Anița lasă în urmă o durere imensă, dar și o lecție despre curaj, solidaritate și puterea de a lupta până la capăt. Prin suferința și determinarea ei, a reușit să unească o țară întreagă în jurul unei cauze umanitare fără precedent.

