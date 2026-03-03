Craiova: Tânăr de 21 de ani, reținut pentru trafic de persoane. Victima, exploatată în Germania și Italia

Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 21 de ani, cercetat pentru trafic de persoane.

În luna iulie 2025, tânărul, aflat la acel moment în Germania, ar fi recrutat o persoană vătămată prin inducere în eroare, folosind metoda „lover boy”.

Acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, generată de probleme familiale și lipsuri materiale, contactând-o prin intermediul unei rețele de socializare.

Transport și exploatare în străinătate

Ulterior, bărbatul ar fi preluat victima și ar fi adăpostit-o temporar în locuința familiei sale.Apoi, ar fi transportat-o și cazat-o în locații din Germania și Italia.

Potrivit procurorilor, prin acte de violență fizică și psihică, acesta ar fi constrâns-o să practice prostituția, în beneficiul său material.

Măsuri preventive

Ieri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Dolj a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, potrivit IPJ Dolj.

