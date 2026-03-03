12.3 C
Craiova: Tânăr de 21 de ani, reținut pentru trafic de persoane. Victima, exploatată în Germania și Italia

Craiova: Tânăr de 21 de ani, reținut pentru trafic de persoane. Victima, exploatată în Germania și Italia

De Mariana BUTNARIU
Recrutare prin metoda „lover boy"
Recrutare prin metoda „lover boy”

Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 21 de ani, cercetat pentru trafic de persoane.

În luna iulie 2025, tânărul, aflat la acel moment în Germania, ar fi recrutat o persoană vătămată prin inducere în eroare, folosind metoda „lover boy”.

Acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, generată de probleme familiale și lipsuri materiale, contactând-o prin intermediul unei rețele de socializare.

Transport și exploatare în străinătate

Ulterior, bărbatul ar fi preluat victima și ar fi adăpostit-o temporar în locuința familiei sale.Apoi, ar fi transportat-o și cazat-o în locații din Germania și Italia.

Potrivit procurorilor, prin acte de violență fizică și psihică, acesta ar fi constrâns-o să practice prostituția, în beneficiul său material.

Măsuri preventive

Ieri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Dolj a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, potrivit IPJ Dolj.

