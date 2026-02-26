Avioane Craiova – MApN a executat garanția pentru avansul din contractul IAR-99

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a executat, joi, scrisoarea de garanție aferentă avansului plătit în cadrul contractului pentru modernizarea a 10 aeronave IAR-99 Standard. Decizia vine în contextul contractului de modernizare derulat cu Avioane Craiova SA. Executarea garanției presupune recuperarea avansului acordat. Programul vizează aducerea aeronavelor la un standard modern, compatibil cu cerințele actuale de instruire și operare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al MApN, Daniel Nistor, banii au fost returnați către MApN, iar contractul se va derula în noile condiții.

„Ministerul Apărării face eforturi să primească produsele contractate, dar, în același timp, prevederile legale ne obligă să întreprindem astfel de acțiuni’, a declarat Nistor, potrivit Agerpres.

Întreaga sumă reprezentând avansul de aproximativ 30% din valoarea contractului a fost executată

Potrivit președintelui Sindicatului Liber din Avioane Craiova, Victor Peța, întreaga sumă reprezentând avansul de aproximativ 30% din valoarea contractului, de circa 41 de milioane de lei – a fost executată, transformându-se practic într-un credit asupra căruia societatea ar putea plăti penalități începând din momentul acordării avansului. Reprezentantul angajaților susține că măsura este cu atât mai controversată cu cât Avioane Craiova se află în administrare specială, situație în care, potrivit interpretării sindicatului, nu ar fi trebuit să fie supusă executării silite de către o instituție bugetară.

„A existat o dorință de mine neînțeleasă a autorităților române, de la Ministerul Apărării, în primul rând, ca această executare să fie făcută cât mai repede, deși SC Avioane Craiova este în administrare specială și, conform legii, nu ar fi trebuit să fie executată silit de nicio instituție bugetară. Așa scrie în lege. Totuși a insistat foarte mult să se facă această executare, ceea ce ne pune pe gânduri că se urmărește ceva cu fabrica de Avioane din moment ce oficialitățile statului fac aceste presiuni către bancă și fac aceste lucruri care ar trebui să fie invers.

Adică ei ar trebui să protejeze într-un fel Avioane Craiova, singura fabrică constructoare de avioane care mai este în România, care trebuie să mențină în continuare în stare de zbor cele 20 de avioane care vor fi modernizate. Dacă vor mai fi modernizate, pentru că în condițiile de presiuni de executare silită, de penalității pe care vor să ni le perceapă, se pune sub semnul întrebării existența acestui program și până la urmă și existența societății“’, a declarat Victor Peța

Contractul vizat de executare se referă la programul de modernizare 10 aeronave IAR-99 Standard

Contractul vizat de executare se referă la programul de modernizare 10 aeronave IAR-99 Standard utilizate pentru pregătirea piloților români, inclusiv pentru tranziția către avioanele F-16 Fighting Falcon. Scopul programului era reducerea costurilor de antrenament, prin folosirea avioanelor modernizate pentru pregătirea de bază și avansată, înainte de zborurile pe F-16.

Întârzierile în derularea contractului au fost puse de reprezentanții Avioane Craiova pe seama unor factori externi imprevizibili: pandemia COVID-19; izbucnirea și prelungirea conflictului din Ucraina; dificultăți în colaborarea cu partenerul tehnologic israelian Elbit Systems, în contextul de securitate din Orientul Mijlociu.

Alegerea companiei Elbit a fost făcută legal, pe criterii tehnice și financiare

Potrivit lui Peța, alegerea companiei Elbit a fost făcută legal, pe criterii tehnice și financiare, iar schimbarea partenerului ulterior semnării contractului ar fi fost imposibilă din punct de vedere juridic și financiar.

„Când a fost aleasă firma Elbit, a fost aleasă, conform legii, cea mai bună ofertă din punct de vedere al prețului, dar și din punct de vedere tehnic. Deci, repet, atunci nu erau aceste chestii. În momentul în care s-a pornit contractul, nu se mai putea da înapoi pentru că deja erau toate formalitățile, erau avansuri plătite și de către armată către noi și de noi către Elbit și așa mai departe. Deci era imposibil de ales un alt partener“, a mai spus Peța.

Avioane Craiova derulează în paralel două programe de modernizare

Liderul sindical susține că Avioane Craiova derulează în paralel două programe de modernizare, însă problemele și executarea scrisorii de garanție vizează doar contractul pentru modernizarea celor 10 aeronave IAR-99 Standard. În schimb, al doilea program – realizat în colaborare directă cu Statul Major al Forțelor Aeriene – se desfășoară fără blocaje majore.

„Ar fi trebuit o înțelegere din partea ministerului, din partea DGArm, așa cum Avioane Craiova primește înțelegere de la celălalt partener cu care s-a semnat contractul, că avem două contracte, unul pentru standard modificat și altul pentru IAR-99 Șoim care se modernizează. Acolo nu avem probleme. Unde sunt adevărații aviatorii, piloții, au înțeles situația și au acceptat condiții care să nu permită aceste penalități.

Dovadă că, foarte curând, primul avion din al doilea contract, deși a început contractul acesta mult mai târziu, este posibil să fie recepționat de către Aviație înaintea celorlalte. Pentru că în momentul ăsta, cei de la DGArm refuză orice propune pe care Avioane Craiova o face ca să poată să fie predate avioanele. Deci există această posibilitate.

„Sunt două autorități ale statului român care acționează în mod diferit cu Avioane Craiova“

Sunt două autorități ale statului român care acționează în mod diferit cu Avioane Craiova: una care înțelege situația și dorește ca acest contract să continue și să fie cât mai repede predate avioanele și o alta care refuză sistematic toate propunerile pe care le facem. Consecința ar fi că Avioane Craiova să continue activitatea, nu să pună lacătul, așa cum se exprima metaforic un oficial al guvernului’, a mai declarat Victor Peța.

Executarea integrală a avansului afectează grav fluxul de numerar al companiei

Peța mai spune că executarea integrală a avansului afectează grav fluxul de numerar al companiei. În prezent, potrivit conducerii sindicale, există fonduri pentru salarii și funcționare pentru cel mult una-două luni, iar continuarea activității depinde de livrarea rapidă a aeronavelor.

„Toate capacitățile de producție ale companiei sunt concentrate pe cele două programe de modernizare. În lipsa livrărilor și a încasărilor aferente, riscul blocajului financiar devine iminent“, mai afirmă Peța.

Sindicatul solicită intervenția Ministerului Economiei și reluarea dialogului între părți

Sindicatul solicită intervenția Ministerului Economiei și reluarea dialogului între părți – Avioane Craiova, MApN și structurile implicate – pentru identificarea unor soluții similare celor aplicate în celălalt contract, unde colaborarea este funcțională.

„Solicităm ajutorul autorităților pentru ca Avioane Craiova să continue activitatea, nu pentru a pune lacătul pe fabrică. În contextul în care Avioane Craiova este considerată ultima fabrică din România capabilă să asigure mentenanța și modernizarea avioanelor militare autohtone, evoluția acestui conflict contractual ar putea avea implicații nu doar economice și sociale, ci și strategice pentru industria națională de apărare“, a mai declarat Victor Peța.

Societatea a contestat în instanță executarea scrisorii de garanție

La rândul său, directorul general al Avioane Craiova, Nicu Fălcoi, afirmă că societatea a contestat în instanță executarea scrisorii de garanție și a solicitat suspendarea acesteia, termenul de judecată fiind programat pentru vineri.

Potrivit directorului general, dacă banca ar fi așteptat pronunțarea instanței și aceasta ar fi dispus suspendarea, executarea ar fi putut fi evitată. În cazul în care executarea s-a produs înainte de decizie, demersul juridic rămâne fără obiect.

„Acesta a fost motivul pentru care am solicitat băncii să aștepte până la pronunțarea instanței. Le-am trimis toate documentele necesare să vadă că mâine este termenul și i-am rugat să aștepte până la pronunțarea instanței în această situație’, a declarat Fălcoi, pentru Agerpres.

Contractul poate continua chiar și în condițiile executării, cu condiția deblocării livrărilor

Contractul, subliniază acesta, poate continua chiar și în condițiile executării, cu condiția deblocării livrărilor.

„Sperăm să semnăm în curând un act adițional cu DGArm pentru chestiile care au fost sesizate în momentul în care a fost comisia de omologare. Sperăm ca în zilele următoare să semnăm acest contract și să începem să livrăm avioanele, fiindcă zborurile operaționale pentru prototip s-au încheiat de ceva timp.

Așteptăm decizia DGArm-ului în acest sens, astfel încât dacă mai e vreo problemă rămasă nerezolvată s-o putem rezolva ulterior. Bineînțeles cu garanții bancare, cu tot ce trebuie pentru DGArm ca să fie siguri că rezolvăm această problemă. Noi am putea practic să dăm drumul la avioane săptămâna viitoare cu siguranță“, a mai declarat directorul Avioane Craiova.

Două avioane sunt 100% gata, iar zilele următoare vor mai fi gata încă două avioane

Potrivit sursei citate, două avioane sunt 100% gata, iar zilele următoare vor mai fi gata încă două avioane și al cincilea – săptămâna viitoare.

„În mod normal așteptăm de la client un motor bun de zbor ca să-l punem pe el. Îl avem și pe al șaselea avion care a început deja zborurile și care se comportă bine. Și acela în foarte scurt timp va fi pregătit. Mai sunt mici chestii care ne țin în loc în acest moment.

Sper ca să găsim înțelegerea la nivelul DGArm-ului și să dăm drum să meargă mai departe contractul. În rest, bineînțeles că noi contestăm în instanță, deja am deschis acțiunea pentru imposibilitatea executării contractului. Am cerut prelungirea contractului. În momentul în care vor apărea și penalitățile pe care DGArm vrea să le factureze, acestea vor fi contestate de asemenea.

Noi considerăm că avem motive obiective pentru care s-a întârziat contractul atât de mult care pur și simplu nu au ținut de voința noastră sau de ce putem noi să facem. În mod normal, dacă acele penalități nu vor fi executate, noi n-ar trebui să avem probleme nici financiare, nici tehnice, nici de altă natură să ducem la bun sfârșit aceste contracte, ba mai mult să ne dezvoltăm“, a mai declarat directorul Avioane Craiova.