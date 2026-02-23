4.6 C
Craiova
luni, 23 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljABA Jiu: Amendă de 10.000 lei pentru lucrări ilegale pe cursul de apă Gioroc

ABA Jiu: Amendă de 10.000 lei pentru lucrări ilegale pe cursul de apă Gioroc

De Mariana BUTNARIU
Intervenții neautorizate asupra apei = sancțiuni și aducerea terenului la starea inițială
Intervenții neautorizate asupra apei = sancțiuni și aducerea terenului la starea inițială

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu au aplicat o amendă de 10.000 lei unei persoane fizice din Castranova, Dol. Aceasta a realizat lucrări fără autorizație pe cursul de apă Gioroc, în vederea înființării unei păstrăvării.

🔹 Persoana în cauză a construit un baraj ilegal care a blocat și dirijat apa către proprietatea personală, încălcând legislația în vigoare.
🔹 Pe lângă amendă, s-a dispus desființarea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială.

„Intervenția neautorizată asupra cursului de apă Gioroc poate afecta echilibrul hidrologic și siguranța utilizării resursei. Instituția noastră va aplica ferm prevederile legale”, Daniel Naicu, director A.B.A Jiu

Sursa Gioroc – istorie și importanță pentru Craiova

  • Alimentarea cu apă a municipiului Craiova s-a realizat și din izvoarele de la Gioroc, una dintre cele mai vechi surse ale orașului.
  • În iulie 1902, hidrologul britanic William Heerlein Lindley, împreună cu inginerul-diriginte Marcu Colleanu, a descoperit izvoarele.
  • Primele captări au fost finalizate în 1911, iar în 1914 s-a încheiat prima etapă de alimentare cu apă dintr-o sursă externă municipiului, cu un debit de 41.000 m³/zi.

Administrația Bazinală de Apă reamintește: orice intervenție asupra cursurilor de apă trebuie realizată exclusiv cu autorizație legală.

Citește și: Cod galben de ploi, ninsoare și viscol în România

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA