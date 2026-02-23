ABA Jiu: Amendă de 10.000 lei pentru lucrări ilegale pe cursul de apă Gioroc

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu au aplicat o amendă de 10.000 lei unei persoane fizice din Castranova, Dol. Aceasta a realizat lucrări fără autorizație pe cursul de apă Gioroc, în vederea înființării unei păstrăvării.

🔹 Persoana în cauză a construit un baraj ilegal care a blocat și dirijat apa către proprietatea personală, încălcând legislația în vigoare.

🔹 Pe lângă amendă, s-a dispus desființarea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială.

„Intervenția neautorizată asupra cursului de apă Gioroc poate afecta echilibrul hidrologic și siguranța utilizării resursei. Instituția noastră va aplica ferm prevederile legale”, Daniel Naicu, director A.B.A Jiu

Sursa Gioroc – istorie și importanță pentru Craiova

Alimentarea cu apă a municipiului Craiova s-a realizat și din izvoarele de la Gioroc, una dintre cele mai vechi surse ale orașului.

În iulie 1902, hidrologul britanic William Heerlein Lindley, împreună cu inginerul-diriginte Marcu Colleanu, a descoperit izvoarele.

Primele captări au fost finalizate în 1911, iar în 1914 s-a încheiat prima etapă de alimentare cu apă dintr-o sursă externă municipiului, cu un debit de 41.000 m³/zi.

Administrația Bazinală de Apă reamintește: orice intervenție asupra cursurilor de apă trebuie realizată exclusiv cu autorizație legală.

