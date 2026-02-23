Cod galben de ploi, ninsoare și viscol în România

Meteorologii anunță că, până miercuri seară, ploaia va predomina în mare parte a României, iar în nord și centru vor fi și lapoviță și ninsoare, în timp ce la munte ninsorile vor fi însemnate.

Vântul va avea intensificări temporare, iar pentru Banat, Oltenia, Transilvania și sud-vestul Munteniei a fost emis Cod galben.

Zone montane sub avertizare

Județe vizate: Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud.

Cantități de apă: 20…30 l/mp.

Strat de zăpadă la munte: 10…25 cm, cu vizibilitate redusă sub 100 m.

Rafale de vânt: 60…110 km/h la altitudini mari, cu risc de viscol și ninsoare puternică.

Citește și: (VIDEO) Poliția Rutieră Dolj în acțiune: peste 370 de sancțiuni în ultimele 72 de ore!