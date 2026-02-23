4.6 C
Craiova
luni, 23 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCod galben de ploi, ninsoare și viscol în România

Cod galben de ploi, ninsoare și viscol în România

De Mariana BUTNARIU
România sub Cod galben! Pregătește-te pentru ploi, ninsoare și viscol!
România sub Cod galben! Pregătește-te pentru ploi, ninsoare și viscol!

Meteorologii anunță că, până miercuri seară, ploaia va predomina în mare parte a României, iar în nord și centru vor fi și lapoviță și ninsoare, în timp ce la munte ninsorile vor fi însemnate.

Vântul va avea intensificări temporare, iar pentru Banat, Oltenia, Transilvania și sud-vestul Munteniei a fost emis Cod galben.

Zone montane sub avertizare

  • Județe vizate: Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud.
  • Cantități de apă: 20…30 l/mp.
  • Strat de zăpadă la munte: 10…25 cm, cu vizibilitate redusă sub 100 m.
  • Rafale de vânt: 60…110 km/h la altitudini mari, cu risc de viscol și ninsoare puternică.

Citește și: (VIDEO) Poliția Rutieră Dolj în acțiune: peste 370 de sancțiuni în ultimele 72 de ore!

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA