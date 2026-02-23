(VIDEO) Poliția Rutieră Dolj în acțiune: peste 370 de sancțiuni în ultimele 72 de ore!

În ultimele 72 de ore, polițiștii rutieri doljeni au intensificat controalele pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea șoferilor care încalcă legea.

Pe lângă măsurarea vitezei, au fost utilizate aparatele alcooltest și drugtest, pentru a depista conducătorii sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Rezultatele controalelor

Peste 370 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120.000 de lei.

33 de șoferi periculoși au fost scoși din trafic, cu dreptul de a conduce suspendat.

15 vehicule considerate nesigure au fost retrase temporar de pe drum.

Au fost constatate 8 infracțiuni la regimul rutier.

Caz spectaculos: tânăr din Craiova sancționat drastic

Un tânăr de 20 de ani, din comuna Brădești, a atras atenția polițiștilor prin manevre periculoase în trafic în Craiova:

a condus pe sens opus;

a schimbat benzile în scopul depășirii vehiculelor;

nu a acordat prioritate la intersecții.

Urmărirea s-a încheiat pe Calea București, când polițiștii au reușit să blocheze autoturismul.

Rezultatul: amendă de peste 6.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 270 de zile.

