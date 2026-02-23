Gorj: Accident rutier la Roșiuța: Două victime transportate la spital

Un accident rutier a avut loc, ieri, în localitatea Roșiuța, pe DN 67, în zona dintre Motru și Târgu Jiu. Polițiștii au fost alertați prin apel 112 și au ajuns rapid la fața locului pentru a evalua situația.

Din primele verificări, s-a constatat că:

O femeie de 48 de ani, din Cătunele, conducea un autoturism și a virat la stânga.

În același timp, un bărbat de 39 de ani, din Ciuperceni, se afla la volanul unui alt autoturism și efectua o depășire.

Coliziunea dintre cele două mașini a proiectat autoturismul bărbatului în gardul unei locuințe.

Victime și măsuri medicale

În urma impactului, au fost rănite două persoane:

Conducătoarea auto de 48 de ani.

O pasageră în vârstă de 16 ani, din autoturismul bărbatului.

Ambele victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii din Motru au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

