Restricții de circulație în Craiova pentru meciul Universitatea Craiova – FCSB de pe „Ion Oblemenco”

Primăria Municipiului Craiova anunță instituirea unor restricții de circulație pentru buna desfășurare a partidei de fotbal dintre Universitatea Craiova și FCSB, care va avea loc în data de 12 februarie, pe Stadionul „Ion Oblemenco”.
🕖 Restricții în intervalul 19:00 – 23:30
În acest interval, circulația rutieră va fi restricționată pe următoarele sectoare:
- Bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecția cu bld. 1 Mai și str. Gheorghe Bibescu până la intersecția cu str. Râului;
- Strada Ecaterina Teodoroiu, între intersecția cu str. Bucovăț și intersecția cu str. Câmpia Islaz.
🕙 Restricții suplimentare în intervalul 22:00 – 23:30
Circulația va fi restricționată și pe:
- Bulevardul Știrbei Vodă, de la intersecția cu Calea Unirii până la intersecția cu bld. 1 Mai (sensul către str. Râului);
- Strada Gheorghe Bibescu, de la intersecția cu str. Madona Dudu până la intersecția cu bld. Știrbei Vodă;
- Strada Câmpia Islaz, de la intersecția cu str. Gheorghe Bibescu până la intersecția cu bld. Știrbei Vodă.
🚗 Traficul rutier va fi deviat pe arterele adiacente, în zona și în intervalele menționate.
Autoritățile precizează că, pe durata meciului, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona stadionului se va desfășura normal, în afara tronsoanelor restricționate.
Accesul în zona restricționată va fi permis pentru:
- mijloacele de transport în comun,
- autovehiculele cu regim de circulație prioritară,
- autovehiculele care dețin tichet de acces valabil,
- riveranii fără alt acces către proprietate,
- autovehiculele care transportă persoane cu handicap,
- mașinile televiziunilor care transmit evenimentul.
Primăria solicită conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă.
